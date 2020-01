Funeral de Paulo Gonçalves realiza-se na sexta-feira em Esposende

Seguradoras atrasam autópsia e trasladação do corpo de Paulo Gonçalves para Portugal

Autópsia realizada. Corpo de Paulo Gonçalves chega a Portugal no início da semana

As cerimónias fúnebres de Paulo Gonçalves realizam-se a partir desta quinta-feira em Esposende, informou a autarquia através de uma nota deixada no site oficial, estando o funeral marcado para sexta-feira.

O corpo do motard português, de 40 anos, que morreu no dia 12 de janeiro após uma queda quando seguia a alta velocidade na sétima etapa do rali Dakar, que ligava Riade e Wadi-al Dawasir, na Arábia Saudita, chega na quinta-feira a Portugal.

"O cortejo fúnebre passará, na quinta-feira, cerca das 11h30, pelo centro de Esposende, antes de rumar a Gemeses, onde decorrerão as cerimónias fúnebres", informa o município

O funeral decorrerá a partir das 16h00, na Igreja de Gemeses, de onde Paulo Gonçalves era natural.

Exigências das seguradoras quanto a despistes toxicológicos ao corpo de Paulo Gonçalves estiveram na base do atraso da autópsia e na devolução do corpo à família, apesar de o Ministério dos Negócios Estrangeiros ter envidado esforços no sentido de acelerar o processo, de forma a transportar o corpo para Portugal o mais rapidamente possível.