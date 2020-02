Funeral de Kobe Bryant é dia 24 no Staples Center

O funeral de Kobe Bryant está marcado para o dia 24 de fevereiro e o corpo será velado no Staples Center em Los Angeles, a casa do Lakers, a equipa onde o basquetebolista atuou durante duas décadas. A cerimónia será aberta ao público.

A escolha do local e do dia não foram por acaso. Foi no Staples Center que Kobe Bryant viveu os melhores momentos da sua brilhante carreira, sempre com a camisola dos Lakers. E o dia 24 é em homenagem ao número que o celebrizou. O Staples Center foi também o local elegido para o velório do cantor Michael Jackson.

O norte-americano Kobe Bryant, 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA), morreu no dia 26 de janeiro na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia (Estados Unidos), que vitimou também uma das suas filhas e mais sete pessoas.

O basquetebolista, conhecido como o 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e atuou ao longo de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo sido cinco vezes campeão norte-americano e duas vezes campeão olímpico (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.