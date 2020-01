Franco Cervi e o regresso de Rafa: "Não sinto que possa perder espaço"

Franco Cervi afirmou esta sexta-feira que não sente o seu lugar em perigo no onze do Benfica, tendo em conta o regresso de Rafa Silva, após recuperar de lesão. "Não sinto que possa perder espaço. Estamos muito felizes pelo regresso dele, porque é um jogador muito importante, como vimos no último jogo. Por isso vou continuar a trabalhar como sempre", afirmou o argentino à margem de uma visita às áreas de Internamento Pediátrico e da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, em Lisboa, na qual teve a companhia de Adel Taarabt.

O jogador admitiu ainda que no início da época teve a oportunidade de se transferir para outro clube, mas decidiu permanecer na Luz e lutar pelo seu lugar na equipa de Bruno Lage. "O futebol é um desporto em que as coisas mudam muito. Quando começou a época talvez me faltasse aquela oportunidade, mas trabalhei muito para a aproveitar quando ela chegasse. Tive a oportunidade de sair e tinha outros clubes interessados, mas pensei sempre em ficar e trabalhar", explicou.

Questionado sobre se sente que o Benfica está agora mais perto do título tendo em conta os sete pontos que tem de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, Franco Cervi garantiu que "não". "Só agora vai começar a segunda volta. Ainda falta muito campeonato e agora temos de nos concentrar para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira", frisou.

Por sua vez, o marroquino Adel Taarabt garantiu estar "feliz" com a chegada do alemão Julian Weigl ao clube, com quem terá agora de competir por um lugar no onze. "Sinto-me bem com isso, porque estamos a falar do Benfica, um grande clube tem de ter competição", disse, garantindo que, apesar de a sua posição favorita ser a de número 10, está "sempre disponível para o que o treinador precisar". "Estou cá para dar 100%", frisou.