Francisco Belo eliminado no lançamento do peso

Lançamento do peso

Fernando Belo não conseguiu esta quinta-feira garantir um lugar na final do lançamento do peso, uma vez que não conseguiu um ensaio a 20.90 metros, a marca mínima para garantir o apuramento.

O atleta português não foi além dos 18.99 metros no primeiro ensaio, tendo o segundo sido nulo e no terceiro fez 19.52 metros, muito longe do acesso à final.

Nestas eliminatórias foram apurados 12??? atletas para a discussão das medalhas, tendo a melhor marca sido alcançada pelo neozelandês Tomas Walsh (21.92m) logo no primeiro ensaio.