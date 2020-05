Foi só um susto. Ibrahimovic estará de volta em apenas 10 dias

Tudo não passou de um valente susto. Os exames clínicos realizados esta terça-feira por Zlatan Ibrahimovic afastaram as nuvens negras que já se abatiam sobre a carreira do avançado sueco de 38 anos.

Afinal, o tendão de Aquiles da perna direita não foi afetado na lesão sofrida no treino do dia anterior, conforme suspeitavam os médicos do AC Milan, pois o diagnóstico é de uma simples lesão muscular, pelo que dentro de dez dias o Ibra estará de volta à ação.

"O AC Milan informa que Zlatan Ibrahimovic sofreu uma lesão muscular na perna direita. O tendão de Aquiles está perfeitamente intacto. Novo exame será realizado daqui a 10 dias para confirmar o seu regresso aos treinos", lê-se num comunicado publicado no site oficial do clube italiano.

Na segunda-feira, num treino com vista ao regresso da Liga italiana, previsto para 13 de junho, o sueco de 38 anos saiu a coxear do centro de treinos, com os milaneses, clube do português Rafael Leão, a explicarem que os exames iriam determinar se se tratava de um problema num gémeo e se também no tendão de Aquiles teria sido afetado.

O avançado, que treinou com o clube sueco Hammarby, de que é um dos donos, durante o período de confinamento causado pela pandemia de covid-19, tem contrato até ao final desta época, com a opção de mais uma temporada.