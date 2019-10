Fofó ainda espera por 300 mil euros das transferências de Gelson e Rúben Semedo

O presidente do Fofó não podia estar "mais satisfeito" com a chamada de dois dos seus "meninos" à seleção nacional. "O Ricardo [Pereira] é um menino especial e merecia a chamada pelo que está a fazer no Leicester. O Rúben [Semedo] também está numa fase muito boa e fico feliz que a vida e o selecionador nacional lhe dêm uma segunda oportunidade", disse ao DN Domingos Estanislau, presidente do Fofó, o clube do bairro de Benfica, em Lisboa que formou Ricardo Pereira e Rúben Semedo, entre outros.

Os dois jogadores foram chamados por Fernando Santos para o duplo compromisso da seleção nacional, frente ao Luxemburgo e a Ucrânia. O lateral está a atravessar uma excelente fase no Leicester e voltou a ser chamado, após falhar a Liga das Nações. Já o central estreia-se nos eleitos depois de se mostrar em grande forma na liga grega e já depois de ultrapassar uma fase complicado, que o chegou a levar à cadeia em Espanha.

Para o líder do Fofó a presença dos dois jogadores na seleção "mostram a mais valia da formação do clube". E só lamenta que alguns clubes se esqueçam disso na hora de pagar. Em causa cerca de 300 mil euros do mecanismo de solidariedade (verba relativa à formação) pelas transferências de Gelson Martins do Atlético para o Mónaco e de Rúben Semedo do Valência para o Olympiacos.