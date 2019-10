Flamengo ganha com reviravolta no fim e Jesus festeja em grande

Jesus: "Penso que vou deixar um legado no Flamengo e no futebol brasileiro"

Com várias baixas importantes, nomeadamente de De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rafinha ou Filipe Luís, o 'Fla' efetuou uma exibição muito 'cinzenta' e esteve a perder, culpa de uma grande penalidade de Bruno Melo, aos 61 minutos.

Antes e depois, o conjunto do Rio de Janeiro mostrou ser uma equipa cansada e sem soluções para criar perigo, mas, aos 81 minutos, o árbitro, depois de consultar o VAR, assinalou um penálti contra os locais, por mão de Juan Quintero.

Aos 83 minutos, e regressado da seleção brasileira, ex-benfiquista Gabriel Barbosa atirou forte, para o meio da baliza, e restabeleceu a igualdade, reforçando a liderança dos marcadores no 'Brasileirão', agora com 19 golos.

Logo na jogada seguinte, René quase marcou um autogolo, mas o Flamengo 'sobreviveu' e, em 'cima' dos 90 minutos, foi Reinier a dar a vitória ao 'onze' de Jorge Jesus, de cabeça, no centro da área, depois de um lançamento lateral na esquerda.

A vitória arrancada a ferros, com reviravolta nos minutos finais, fez o técnico português soltar as emoções nos festejos, com uma corrida aos saltos pela linha lateral.

Até ao final, o Flamengo segurou a preciosa vantagem, para somar o 12.º triunfo, mais um empate, nos últimos 13 jogos no 'Brasileirão', prova em que, com Jesus, o 'onze' do Rio conta 14 vitórias, dois empates e uma derrota (40-13 em golos).

"Estrelinha de campeão"

No final, o treinador português reconheceu que se tratou de uma vitória com "estrelinha de campeão": "Tivemos muito jogadores fora. Não tivemos um jogo a nível do que estamos habituados a fazer no primeiro tempo. Fizemos alterações para ver se melhorava a equipe, fiz mudanças táticas. No intervalo modifiquei e as coisas melhoraram. Fizemos por ganhar. Depois do empate, tivemos a melhor parte. Foi uma vitória com estrelinha de campeão."

Com a aproximação do importante jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, frente ao Grêmio, na próxima quarta-feira, Jesus descartou poupar jogadores no próximo clássico Fla-Flu de domingo, a contar para o Brasileirão.

"A minha cultura não é essa (de poupar). E os jogadores provam domingo a domingo. Descansar? Isso não existe. Vamos descansar nos dias que temos. Quinta, sexta, sábado... Domingo é para correr. Se tivermos jogadores com sinais de lesão, é outra coisa", referiu o técnico, que continua a aumentar a sua popularidade entre a massa adepta do Flamengo, como ficou demonstrado no final da partida, com vários adeptos a fazerem questão de tirar fotos com Jorge Jesus.

Oito pontos de avanço

Depois do desaire por 3-0 no reduto do Bahia, em 04 de agosto, para a 13.ª ronda do campeonato brasileiro, a formação do Flamengo está invicta em todas as provas, com 13 vitórias e três empates.

O Flamengo, que se sagrou vice-campeão em 2018 e já não vence o campeonato desde 2009, continua a liderar o Brasileirão com oito pontos de avanço sobre o Palmeiras, que venceu a Chapecoense por 1-0, e 13 sobre o Santos, que ainda não disputou o seu embate da ronda 26.

O próximo encontro da equipa de Jorge Jesus está marcado para domingo, no Maracanã, frente ao rival Fluminense, o clássico 'Fla-Flu'.