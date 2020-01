Flamengo despede chefe do futebol que era próximo de Jesus

Jorge Jesus condecorado com a Ordem do Infante D.Henrique: "Esta condecoração vai para além do futebol"

O Flamengo demitiu nesta segunda-feira Paulo Pelaipe, gerente do clube com a pasta do futebol que era muito próximo do treinador Jorge Jesus. O responsável, inclusivamente, tinha estado recentemente em Lisboa a acertar a nova temporada com o técnico português.

De acordo com o globoesportes, Pelaipe foi demitido nesta segunda-feira através de um e-mail enviado pelo departamento dos recursos humanos do clube, uma decisão tomada pelo presidente Rodolfo Landim e outros elementos da direção, mas que não era do conhecimento de outros homens fortes do departamento de futebol.

Na base do despedimento estarão alegadas fugas de informação da responsabilidade de Pelaipe sobre o pagamento de prémios durante a final do Mundial de Clubes com o Liverpool, em dezembro, no Qatar. No departamento de futebol do clube existe uma enorme apreensão relativamente ao facto de o problema dos prémios poder gerar uma caça às bruxas no regresso da equipa de férias.

O globoesportes lembra que Pelaipe foi um dos responsáveis pela contratação de Jorge Jesus e que sempre teve uma estreita relação com o treinador português. E por isso deixa no ar a possibilidade de esta saída poder gerar uma crise no clube. "Há a expectativa de como será a reação de Jesus quando retornar ao Brasil e como a sua provável insatisfação vai influenciar no dia-a-dia do Ninho do Urubu", escreve o jornal.