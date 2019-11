Flamengo de Jorge Jesus ganha em Porto Alegre e fica a dois pontos do título

Ganhou mais força neste domingo a possibilidade de o Flamengo de Jorge Jesus se sagrar campeão da Libertadores e do Brasileirão no espaço de 24 horas, no próximo fim de semana.

O mengão venceu este domingo no terreno do Grêmio (1-0), em Porto Alegre, e beneficiou do empate do Palmeiras no campo do Bahia (1-1), em jogos referentes à 33.ª jornada do campeonato, para ficar a dois pontos da conquista do título. Ou seja, o verdão está obrigado a pontuar no próximo domingo na receção ao Grêmio para impedir que o Flamengo se sagre campeão, tudo isto um dia depois de a equipa orientada pelo treinador português disputar a final da Libertadores diante do River Plate em Lima, no Peru.

Um golo solitário de Gabriel Barbosa, na conversão de uma grande penalidade aos 37 minutos, aliado ao empate do adversário direto, simplificou as contas da formação orientada por Jorge Jesus. O mesmo Gabigol, que passou sem grande sucesso pelo Benfica em 2017-18, colocou a equipa em dificuldades na reta final do encontro, depois de ter visto dois cartões amarelos no espaço de cinco segundos aos 74 minutos.

Neste momento o Flamengo tem 13 pontos de avanço sobre o Palmeiras, que tem 15 pontos em disputa nos cinco encontros que lhe restam. Como em caso de igualdade é campeão quem terminar o campeonato com mais vitórias e o Palmeiras já não tem possibilidades de atingir ou ultrapassar o número de triunfos do conjunto carioca (25 contra 19 dos paulistas com cinco jogos por disputar), o Fla só necessita de dois pontos para confirmar a conquista do título que lhe foge desde 2009.

Antes do jogo deste domingo, Jorge Jesus recebeu o carinho das crianças afetas ao Flamengo que acompanharam os jogadores na entrada em campo.

Caso consiga o título brasileiro e a Taça Libertadores, o Flamengo consegue um feito único na sua história, já que só foi campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 e vencedor da principal prova sul-americana em 1981.