Flamengo de Jesus pode repetir feito inédito do Santos de Pelé

O Flamengo vai bem lançado para conquistar o título de campeão brasileiro - tem 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e com uma conjugação de resultados favoráveis até pode celebrar o título no domingo - e bater alguns recordes do futebol brasileiro.

Além do título, a equipa treinada por Jorge Jesus pode conseguir também um feito que só foi alcançado pelo Santos de Pelé na década de 1960: conquistar o campeonato e ter os dois melhores marcadores da prova.

Neste momento, Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o melhor artilheiro do Brasileirão, com 21 golos marcados. E na segunda posição da lista dos melhores marcadores está outro jogador do Flamengo, Bruno Henrique, com 16.

Bruno Henrique e Gabigol são os melhores marcadores do Flamengo.

Ser campeão e terminar a prova com os dois melhores goleadores do campeonato só aconteceu em duas ocasiões na história do futebol brasileiro, ambas protagonizadas pelo Santos de Pelé. Em 1961, a equipa de São Paulo sagrou-se campeã e Pelé foi o melhor artilheiro, com nove golos, seguido de Coutinho, também do Santos, com seis.

Sete anos depois, verificou-se o mesmo cenário. O peixe foi campeão brasileiro, Toninho Guerreiro o melhor marcador da competição com 15 golos, seguido de Pelé com 12.

Numa altura em que faltam seis jornadas para o final do Brasileirão, o Flamengo tem tudo para conseguir bater mais este recorde sob as ordens de Jorge Jesus. Basta a equipa continuar a confirmar em campo o favoritismo, celebrar o título, e Gabigol e Bruno Henrique manterem a veia goleadora.