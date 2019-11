Flamengo abre as portas do Maracanã para a final da Libertadores

As bancadas do Maracanã vão encher-se na final da Taça Libertadores

O Flamengo vai abrir as portas do Estádio Marcanã, no Rio de Janeiro, para que os adeptos que não vão a Lima, no Peru, poderem assistir à final da Taça Libertadores com os argentinos do River Plate, no próximo dia 23 de novembro.

A direção rubro-negra vai instalar ecrãs gigantes para que todos possam assistir à partida num ambiente de estádio, naquela que é a segunda presença do clube numa final da Libertadores, depois da conquista da prova sul-americana em 1981, numa equipa onde jogavam Carlos Mozer, Leandro, Júnior e Zico.

O Flamengo já teve autorização da Conmebol (confederação sul-americana de futebol) para que possa realizar o evento, que foi entregue a uma empresa que irá trabalhar a partir de agora para definir a capacidade máxima de público que poderá estar no Maracanã, sendo certo que as entradas serão cobradas, pois além do jogo esta iniciativa terá ainda outro tipo de atividades que ainda estão em estudo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta é uma decisão que deverá ter uma enorme aderência por parte dos adeptos do Flamengo, uma vez que o entusiasmo que a equipa de Jorge Jesus tem gerado é enorme, havendo a expectativa de tratar-se de um jogo que irá ficar para a história do clube carioca.