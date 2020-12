Fisiologista do Vitória de Guimarães morre aos 26 anos

O fisiologista Rui Viana, do departamento de alto rendimento do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, morreu de forma súbita este sábado, aos 26 anos, informou o clube minhoto no site oficial.

"O Vitória Sport Clube despertou este sábado [hoje] com a terrível notícia da morte de Rui Viana, fisiologista do departamento de alto rendimento afeto à equipa principal de futebol. Será uma perda muito sentida pelo Vitória, mas, nesta hora tão difícil, é com a família, os amigos e com todos aqueles que tiveram o privilégio de partilhar momentos com o Rui Viana que temos o nosso pensamento, transmitindo a força necessária para que enfrentem este doloroso momento", lê-se na nota publicada.

O Vitória enalteceu ainda a "extraordinária capacidade de trabalho", a "enorme dedicação" e o "excelente espírito de grupo" que o fisiologista "ajudou a promover" no seio do plantel e da restante estrutura do futebol, após ter chegado a Guimarães no início da presente época.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador João Henriques afirmou este sábado que o Vitória de Guimarães quer, ao longo da época, honrar a memória de Rui Viana.

"Era um elemento muito válido desta estrutura, um jovem promissor a desempenhar as suas tarefas. Vamos recordá-lo sempre durante esta época. Daqui para a frente, a sua memória será honrada como a de um profissional de corpo inteiro, apesar da tenra idade. Ficamos mais pobres até ao final da época", realçou, durante a antevisão à receção ao Santa Clara, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 14:00 de domingo.

O técnico adiantou ter recebido "surpreendentemente" a "triste notícia" do "falecimento súbito" de Rui Viana e endereçou as condolências à "família enlutada", em nome dos jogadores, da equipa técnica e de toda a restante estrutura do clube minhoto.

Natural de Esposende, o fisiologista ingressou no Vitória de Guimarães no início da presente época, para trabalhar no departamento de alto rendimento da equipa principal de futebol, após passagens por Rio Tinto, Varzim, Benfica, Sporting de Braga, Académica e Desportivo de Chaves.