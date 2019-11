Final da Taça Libertadores muda de país

A CONMEBOL anunciou esta terça-feira que mudou o palco da final da Libertadores. O duelo entre o Flamengo, de Jesus, e o River Plate, campeão em título, que se devia realizar em Santiago, no Chile, vai afinal realizar-se no Estádio Municipal de Lima, no Peru.

A instabilidade social que se vive na capital chilena obrigou à mudança de local da final marcada para o dia 23 de novembro. O Estádio Nacional do Peru (também conhecido como Estádio Nacional José Diaz) é um estádio multiuso localizado em Lima e tem capacidade para aproximadamente 50 mil pessoas.

A mudança de local acontece dias depois de a ministra dos Desportos do Chile ter garantido que a final da Taça Libertadores ia mesmo realizar-se em Santiago, apesar da crise social no país. "Recebi uma chamada do presidente da CONMEBOL [Confederação Sul-Americana de Futebol] e confirmei-lhe, em nome do presidente [do Chile], Sebastian Pinera, a nossa firme vontade e compromisso de acolher a final da Taça Libertadores no nosso país", afirmou Cecília Pérez a 30 de outubto.

A declaração surge no mesmo dia em que o governo chileno anunciou que não iria acolher a 25.ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, tendo em conta a crise social que se viveu no Chile nas duas últimas semanas, a qual originou 20 mortos e mais de 1.000 feridos.