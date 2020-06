Final da Taça de Portugal marcada para 1 de agosto

Benfica e FC Porto tentam reencontro no Jamor 16 anos depois

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que a final da Taça de Portugal entre Benfica e FC Porto vai realizar-se a 1 de agosto.

Porém, falta ainda definir o local e a hora do jogo, que serão anunciados esta semana.

Ao contrário do que tem acontecido nas últimas décadas, a partida não se deverá realizar no Estádio Nacional, por falta de condições sanitárias para fazer face à pandemia de covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A final da prova rainha estava inicialmente marcada para 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras, mas foi adiada devido ao novo coronavírus.

A suspensão das competições devido à pandemia provocada pelo covid-19 levou ao prolongamento da temporada futebolística, com o fim da I Liga previsto para 26 de julho e a final da Taça de Portugal para 01 de agosto.

Esta vai ser a segunda final da competição mais tardia de sempre, apenas superada pelo jogo decisivo de 1983/84, quando foi disputado já na época seguinte, em 21 de agosto, devido a um diferendo sobre o local para a realização do encontro.

A final, também entre Benfica e FC Porto, viria a ser jogada no Estádio das Antas, no Porto, onde os 'encarnados' venceram por 1-0, com um golo de Carlos Manuel, aos 20 minutos.

O Sporting venceu o troféu na época passada após bater o FC Porto no desempate por penáltis.