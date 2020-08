Final da Taça de Portugal. FC Porto dobra vantagem

10': Jogo morno, mas com o FC Porto a mostrar os dentes nas transições ofensivas rápidas. Vlachodimos negou o golo a Corona, após boa jogada do mexicano (4')

30': Com apenas um remate à baliza (grande defesa de Vlachodimos a negar o golo a Corona), FC Porto tem sido mais perigoso nas investidas ráapidas, Benfica já tremeu mais e vai reduzindo níveis de ansiedade. Mas ainda não acertou na baliza de Diogo Costa.



40": Luis Díaz viu dois cartões amarelos em 28 minutos (aos 10" e aos 38"), por faltas sobre André Almeida. A última, em que bateu na perna do adversário, valeu-lhe a expulsão por acumulação de amarelos



43": Sérgio Conceição não parou de protestar, viu um primeiro amarelo após a expulsão de Díaz, e viu o segundo e foi para a bancada. FC Porto com dez e o sem treinador no banco.



INTERVALO (0-0): FC Porto atirou a serenidade às malvas e em cinco minutos ficou sem Luis Díaz, e a jogar com dez, e Sérgio Conceição (dois amarelos por protestos). O Benfica estava a recuperar alguma serenidade, depois de uma ansiedade que os dragões exploravam em investidas rápidas.

Resultado: o FC Porto não está na frente porque Vlachodimos negou o golo a Corona, mas foi para o descanso de cabeça quente e o Benfica pode tentar aproveitar para equilibrar emocionalmente a final.



47": 0-1. Golo de Mbemba, com saída falhada de Vlachodimosapós cruzamento de Alex Telles. FC Porto na frente (1-0), Benfica com mais um (Luis Díaz foi expulso aos 38"), mas menos futebol.

59": 0-2. Golo de Mbemba, com saída falhada de Vlachodimosapós cruzamento de Alex Telles. FC Porto na frente (1-0), Benfica com mais um (Luis Díaz foi expulso aos 38"), mas menos futebol.



63": Benfica acerta na baliza, pela primeira vez. Vinicius cabeceia fraco, Diogo Costa recolhe em câmara lenta.

67": A primeira oportunidade de golo do Benfica. Bom centro de André Almeida, Vinicius cabeceia de cima para baixo, mas puxa muito a bola e esta sai por cima da barra.



Final da Taça de Portugal

80.ª edição

SL Benfica - FC Porto

20:45, Estádio Cidade de Coimbra.

Árbitro: Artur Soares Dias.

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares.

4.º árbitro: Manuel Mota.

VAR: Hugo Miguel.

AVAR: André Campos e João Pinheiro.



EQUIPAS

SL BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Ruben Dias, Jardel e Nuno Tavares; Weigl, Gabriel, Pizzi e Cervi; Chiquinho e Seferovic.

Suplentes: Svilar, Tomás Tavares, Ferro, Florentino, Taarabt, Rafa, Jota, Dyego Sousa e Vinicius.



FC PORTO: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Mbemba e Alex Telles; Danilo, Uribe, Luis Díaz (expulso aos 38'), Otávio; Corona e Marega.

Suplentes: Marchesín, Diogo Leite, Romário Baró, Aboubakar, Loum, Sérgio Oliveira, Soares, João Mário e Vítor Ferreira.