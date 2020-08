FIFA vai entregar o prémio The Best apesar da pandemia

The Best

A FIFA decidiu que irá manter a cerimónia de entrega dos prémios The Best, relativos à temporada 2019-20, apesar da pandemia de covid-19, que obrigou a uma longa paragem de todas as competições.

No entanto, a data e o formato da cerimónia, que será virtual, ainda não foram anunciados, sendo certo que se vão manter os prémios para o futebol feminino e masculino, tal como vinha acontecendo nas edições anteriores.

O The Best será assim a única cerimónia a manter-se neste ano, depois de a revista France Football ter anunciado que neste ano não iria entregar a prestigiada e famosa Bola de Ouro, justificando que "um ano único não podia ser tratado como um ano comum".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre os candidatos deverá estar, obviamente, Cristiano Ronaldo, apesar de não estar presente na final a oito da Liga dos Campeões que decorre em Lisboa, onde está o seu eterno rival, Lionel Messi.