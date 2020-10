Felipe Anderson e a mudança para o FC Porto: "Quero voltar mais forte ao West Ham"

FC Porto garantiu três empréstimos no último dia. João Mário voltou a Alvalade

Felipe Anderson, extremo brasileiro garantido pelo FC Porto no último dia de mercado, explicou ao portal TalkSport a decisão de ser emprestado aos dragões até final da época. "Por um lado estou triste por não poder ajudar o West Ham como eu gostaria, mas por outro estou feliz porque vou ter uma grande oportunidade de jogar no FC Porto", disse, assumindo estar "muito motivado" com o novo desafio na liga portuguesa.

Ainda assim, o internacional brasileiro não perde de vista o regresso à Premier League. "Tenho contrato com o West Ham, por isso na próxima época voltarei e por isso tenho de dar o meu melhor para voltar mais forte", assumiu o jogador.

"Quando cheguei ao West Ham tinha objetivos que foram agora frustrados, mas percebo que tudo pode mudar. O coronavírus tornou estes tempos esquisitos e como tal perdi o meu espaço no clube", admitiu, garantindo que agora tem "muito para mostrar" e como tal acredita que o empréstimo ao FC Porto "foi a melhor decisão para as duas partes".

Felipe Anderson, que em 2018 foi contratado à Lazio por 38 milhões de euros, reconhece que não começou a época "como gostaria, a jogar e a ajudar a equipa" e que agora só pensa em "voltar a jogar e por isso é uma grande oportunidade ir para o FC Porto", até porque tem "o sonho de jogar na Liga dos Campeões".