Federer e Nadal batem recorde de público num jogo

Roger Federer e Rafael Nadal continuam a escrever o seu nome no livro mundial do ténis. Esta sexta-feira o número 2 e o número 3 do ranking mundial defrontaram-se num jogo de exibição na cidade do Cabo (África do Sul), batendo o recorde de público num jogo de ténis: 51.954 pessoas.

O jogo entre as duas lendas do ténis ultrapassou assim o registo das 42.517 pessoas que viram ao vivo o duelo entre o suíço e Zverev na tradicional Praça de Touros, na Cidade do México. E ainda um em 2003, quando Albert Costa e Alex Corretja jogaram apenas um tie-break perante 49 mil pessoas em Camp Nou, no intervalo de um jogo de futebol do Barcelona.

O jogo de ténis feminino mais visto é o encontro entre a americana Serena Williams e a belga Kim Clijsters, em 2010, num estádio de futebol em Bruxelas, perante 35.681 espetadores.

O frente a frente entre Federer e Nadal foi o sexto capítulo da série Match for Africa, um conjunto de encontros de exibição organizados pela Roger Federer Foundation, na África do Sul, país onde nasceu a mãe do suíço (Lynette). No final ganhou Roger Federer, por 6-4, 3-6 e 6-3. A partida recolheu mais de 3,5 milhões de dólares, que serão destinados a projetos educativos no sul do continente africano.

Antes do esperado embate entre Federer e Nadal, os tenistas enfrentaram dois tenistas amadores, mas bem conhecidos do público: Bill Gates e Trevor Noah.