FC Porto vence Paços com obra de arte de Zé Luís (Veja os golos)

O FC Porto venceu esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira por 2-0, no jogo que encerrou a 12.ª jornada da I Liga. Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição volta a colocar-se a dois pontos do líder Benfica, enquanto os pacenses mantêm-se no penúltimo lugar.

Não foi uma grande exibição dos portistas neste regresso ao campeonato, o que valeu mesmo, em alguns períodos do jogo, alguns assobios por parte dos adeptos. Ainda assim, os dragões acabaram por marcar um golo em cada parte, sendo que o segundo foi uma obra de arte de Zé Luís.

Os dragões acabaram por abrir o marcador no primeiro remate que fizeram à baliza, aos 18 minutos, com o senegalês Loum a cabecear para o fundo da baliza de Ricardo Ribeiro, culminando um canto cobrado por Alex Telles. O médio marcou pela primeira vez desde que em janeiro foi contratado ao Sp. Braga e FC Porto fez o sétimo golo de na sequência de um canto no campeonato.

Apesar da eficácia da equipa de Sérgio Conceição, os pacenses deram uma boa réplica e tiveram uma grande oportunidade para empatar aos 27 minutos, quando Hélder Ferreira rematou em jeito para uma defesa incompleta de Marchesín, que Douglas Tanque não conseguiu recargar.

É certo que logo a seguir Marega atirou uma bola ao poste, que antecedeu mais uma lesão de Aboubakar, que se estreava como títular esta época na I Liga depois de ter bisado na Liga Europa com o Young Boys. O camaronês cedeu o seu lugar a Zé Luís, que na segunda parte acabou com as esperanças do Paços de Ferreira ao marcar um grande golo. O avançado cabo-verdiano, que não marcava desde 22 de setembro, recebeu mais uma assistência de Alex Telles e, de costas para a baliza, rematou de bicicleta para o 2-0, que deu finalmente tranquilidade aos portistas.

Ainda antes do final da partida, Pepa, treinador do Paços de Ferreira, recebeu ordem de expulsão por protestar mais uma decisão do árbitro Tiago Martins.

VEJA O RESUMO DA PARTIDA

FICHA DO JOGO

Estádio do Dragão, no Porto

Árbitro: Tiago Martins (Lisboa)

FC Porto - Marchesín; Wilson Manfá, Pepe, Marcano, Alex Telles; Jesús Corona (Sérgio Oliveira, 68'), Danilo Pereira, Loum, Otávio (Nakajima, 84'); Aboubakar (Zé Luís, 38'), Marega

Treinador: Sérgio Conceição

Paços de Ferreira - Ricardo Ribeiro; Bruno Santos, Marco Baixinho, Maracás, Bruno Teles; Pedrinho, Mohamed Diaby (Oleg Reabciuk, 70'), Luiz Carlos, Hélder Ferreira; Douglas Tanque (Diogo Almeida, 65'), Zé Uilton (Murilo Freitas, 61')

Treinador: Pepa

Cartão amarelo a Zé Uilton (20'), Marcano (52'), Bruno Santos (60'), Mohamed Diaby (62'), Danilo Pereira (80')

Golos: 1-0, Loum (18'); 2-0, Zé Luís (76')