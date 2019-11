FC Porto vence na Eslovénia e segue para os 16 avos da UEFA Youth League

Após o empate 2-2 no encontro da primeira mão, os 'dragões' foram à Eslovénia vencer de forma clara, fechando a eliminatória com o Domzale com um agregado de 5-2.

A formação orientada por Tulipa colocou-se em vantagem numa fase prematura do encontro, com um tento de Afonso Sousa, aos seis minutos, e consumou o triunfo na fase final, através de Rodrigo Valente, aos 77, e Duarte Moreira, aos 82.

O FC Porto, que conquistou o troféu na última temporada, segue, assim, para os 16 avos de final, em que terá pela frente um dos segundos classificados da fase de grupos da prova.

Também hoje, o Benfica venceu por 3-0 em Leipzig e qualificou-se para os oitavos de final da UEFA Youth League, garantindo o primeiro lugar do grupo G, que dá aos 'encarnados' a passagem direta aos 'oitavos', sem ter de passar pelo 'play-off', no qual estará o FC Porto.

Jogo realizado no Sportni Park, em Domzale (Eslovénia).

Domzale -- FC Porto, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Afonso Sousa, 06 minutos.

0-2, Rodrigo Valente, 77.

0-3, Duarte Moreira, 82.

Equipas:

- Domzale: Klemen Mihelak, Mark Ceh, Ziga Dajcman, Miha Vrhovnik (Tristan Ciglar, 80), Ivan Makovec, Benjamin Markus, Tamar Svetlin, Ziga Repas (Jost Pisek, 82), Tian Pantelic, Jost Urbancic e Dario Kolobaric (Emir Saitoski, 84).

(Suplentes: Lovro Stubljar, Matvz Femec, Darko Mitrovic, Anze Sojer, Jost Pisek, Emir Saitoski e Tristan Ciglar).

Treinador: Darko Birjukov.

- FC Porto: Francisco Meixedo, Tomás Esteves (Danilo Veiga, 90), Pedro Justiniano, Levi Faustino, Rodrigo Pinheiro, Afonso Sousa, Tiago Matos, Rodrigo Valente (Manuel Mané, 84), Gonçalo Borges (Seco Sani, 75), Duarte Moreira e Fábio Vieira.

(Suplentes: Ivan Cardoso, Danilo Veiga, Manuel Mané, Rafael Pereira, Seco Sani, Francisco Conceição e Johan Gómez).

Treinador: Tulipa.

Árbitro: Anastasios Papapetrou (Grécia).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Pinheiro (54), Mark Ceh (66), Fábio Vieira (88) e Seco Sani (90+1).