Dragão a vencer com golo de Nakajima (veja o vídeo)

Começa a segunda parte no Dragão. O relvado está encharcado devido à chuva forte.

Intervalo no Dragão.

28' GOLO DO FC PORTO. Marcou Nakajima, após assistência de Corona. Foi o primeiro golo do jogador japonês em jogos oficiais pelos dragões. Os jogadores do Santa Clara ficaram a reclamar uma falta do mexicano do FC Porto no lance do golo. Pelas imagens televisivas de facto parece existir.

Até aos 15 minutos, André Ferreira, guarda-redes do Santa Clara, está a ser a figura do jogo com várias boas intervenções. Destaques para as defesas a um cabeceamento (5') e um remate de Zé Luís (15').

Começou o jogo no Dragão.

Eis os onzes oficiais:

FC PORTO: Diogo Costa; Manafá, Pepe, Diogo Leite e Alex Telles; Nakajima, Uribe, Otávio e Luis Díaz; Corona e Zé Luís.

SANTA CLARA: André Ferreira; Rafael Ramos, Fábio Cardoso, César e Mamadu Candé; Francisco Ramos, Rashid e Nené; Pineda, Schettine e Zé Manuel.

Esta noite ficam definidas as últimas duas vagas que dão acesso aos quartos-de-final da Taça de Portugal, que serão as equipas que vão sair vencedoras dos jogos entre FC Porto e Santa Clara e Famalicão e Mafra. Eis as equipas que já estão apuradas: Académico de Viseu, Varzim, Rio Ave, Canelas 2010, Paços de Ferreira e Benfica.