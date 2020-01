FC Porto lança vídeo com James para promover a defesa da igualdade

O FC Porto associou-se ao grupo musical britânico James numa campanha para a defesa da igualdade. Nesse sentido, os dragões divulgaram através das suas redes sociais um clip com o tema "Many Faces", que irá passar no Estádio do Dragão na sexta-feira, dia do jogo com o Sp. Braga, a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

Esta é uma forma de o FC Porto se associar a uma causa com o objetivo de "consciencializar as gerações mais jovens para as consequências negativas de uma atitude discriminatória", revelam no seu site oficial, onde o guitarrista da banda de Manchester, Saul Davis, assume estar "orgulhoso" pela parceria "com uma grande instituição desportiva".

"Nós, artistas, mas também desportistas, homens e mulheres em geral, devemos defender a tolerância e promover a justiça e a compreensão. Estou muito orgulhoso por estar ao lado do FC Porto nesta iniciativa, que permite reunir uma grande instituição desportiva com uma grande música, para beneficio de todos. Afinal, todos fazemos parte da raça humana e todos pertencemos aqui", disse Davis ao site do FC Porto.

A apresentação da música vai realizar-se antes do início da partida com o Sp. Braga e contará com vários convidados no relvado do Estádio do Dragão.