FC Porto já comunicou intenção de adiar pagamento de obrigações no valor de 35 milhões de euros

A FC Porto SAD vai pedir em assembleia geral de obrigacionistas o adiamento por um ano do pagamento das obrigações, no valor de 35 milhões de euros, cuja maturidade pretende que passe para 9 de junho de 2021. O anúncio à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários já foi feito, pela SAD portista, após deliberação do seu Conselho de Administração.

A emissão em causa, que vence já em 9 de junho próximo, é de 35 milhões e tinha como pressuposto agora uma nova emissão, para seu pagamento, o que a FCP SAD admite não ser fácil, atendendo aos reflexos da pandemia de covid-19 no mercado.

"O que faríamos normalmente seria o lançamento de um novo empréstimo obrigacionista no mesmo valor e com a mesma taxa [4,5%], que é bastante boa. Já fizemos sete e sempre tivemos procura bastante superior à oferta. [...] Mas entendemos que o momento é demasiado incerto para tentarmos essa operação", explicou Fernando Gomes, administrador financeiro daquela sociedade, em declarações ao jornal O Jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O adiamento do reembolso necessita de ser aprovado em assembleia de obrigacionistas.