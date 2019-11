FC Porto goleia V. Setúbal e segue em frente na Taça (veja os golos)

O FC Porto está nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Os dragões receberam e venceram neste domingo o Vitória de Setúbal, por 4-0, num jogo que ficou marcado pela expulsão madrugadora de André Sousa, logo aos 33 minutos, que deixou a equipa agora treinada pelo espanhol Julio Velázquez reduzida a 10 desde muito cedo.

Sérgio Conceição não entrou em grandes revoluções na equipa. Em relação ao último jogo - com o Boavista para o campeonato - mudou apenas um jogador, com a entrada de Bruno Leite para o lugar de Marcano. Uma nota ainda para o quarteto dos sul-americanos que foram castigados devido a uma festa fora de horas: Marchesín e Luis Díaz começaram no banco; Uribe e Saravia ficaram de fora dos convocados.

A primeira grande oportunidade de golo pertenceu ao FC Porto, quando aos 17 minutos Corona rematou forte e cruzado ao poste. Aos 33', o Vitória de Setúbal ficou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de André Sousa, que travou Corona quando este ia isolado para a baliza.

E foi precisamente no seguimento deste lance que os dragões abriram o marcador. Na marcação do livre direto, Alex Telles atirou uma bomba que obrigou Makaridze a uma defesa incompleta e, na recarga, Mbemba marcou de cabeça.

O golo de Mbemba (1-0).

Antes do intervalo, o miúdo Fábio Silva, que há poucos dias renovou contrato e passou a ser o jogador em Portugal com a maior cláusula de rescisão (125 milhões de euros), fez o segundo do FC Porto, limitando-se a encostar a bola após uma boa jogada coletiva e assistência de Otávio.

O golo de Fábio Silva (2-0).

Tudo corria mal ao V. Setúbal, da expulsão aos dois golos sofridos até ao intervalo. E na segunda parte, como era previsível, o FC Porto aumentou a vantagem, arrumando logo com o jogo no espaço de três minutos. O 3-0 chegou através de um autogolo de Jubal (56'), que introduziu a bola na própria baliza ao tentar cortar um centro de Corona, e o quarto foi da autoria de Marega, novamente com uma assistência do jogador mexicano.

Até ao final, o FC Porto baixou o ritmo, com Sérgio Conceição a gerir a equipa com vista o jogo de quinta-feira da Liga Europa com o Young Boys, uma partida que pode ser decisiva para o apuramento dos dragões na prova europeia. Mas mesmo assim dois lances quase resultaram em golos - Nakajima atirou uma bola à barra e Loum ao poste.

O golo de Jubal na própria baliza (3-0).

O golo de Marega (4-0).

Resultados e as equipas apuradas para os oitavos de final da Taça.

Leixões (II)-Santa Clara (I), 1-4

Varzim (II)-Loures (CP), 1-0

Sertanense (CP)-Farense (II), 1-1 (2-1 ap)

Ac. Viseu (II)-Feirense (II), 1-0

Sp. Espinho (CP)-Arouca (CP), 2-2 (3-2 ap)

Famalicão (I)-Académica (II), 1-0

Sp. Braga (I)-Gil Vicente (I), 1-0

Vizela (CP)-Benfica (I), 1-2

P. Ferreira (I)-Sanjoanense (CP), 1-0

Anadia (CP)-Beira-Mar (CP), 2-1

Moreirense (I)-Mafra (II), 1-3

Sintra Football (CP)-Marinhense (CP), 0-2

Rio Ave (I)-Alverca (CP), 1-0

Pedras Salgadas (CP)-Canelas 2010 (CP), 0-0 (0-0 ap, 5-6 gp)

FC Porto (I)-Vitória de Setúbal (I), 4-0

Desp. Chaves (II)-Belenenses SAD (I), 20:00

O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, que se disputam no dia 17 de dezembro, realiza-se no dia 26 de novembro, no Auditório número dois da Cidade do Futebol, às 14:30.