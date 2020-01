FC Porto empresta Waris ao Estrasburgo com opção de compra obrigatória

Waris com Sérgio Oliveira no Dragão

O avançado ganês Majeed Waris foi emprestado pelo FC Porto ao Estrasburgo até final da temporada, num negócio que inclui uma cláusula de opção de compra obrigatória, anunciou hoje o clube que disputa a Liga francesa de futebol.

"Estou muito feliz por vir para o Estrasburgo. Era minha prioridade voltar para a França e o Estrasburgo é um clube que eu conheço. Joguei recentemente pelo Nantes em Estrasburgo e há uma atmosfera incrível no estádio. Conheço Kenny Lala com quem joguei no Valenciennes e Lamine Kone que foi meu companheiro no Lorient. Estou ansioso para reencontrar o meu amigo Alexander Djiku, com quem partilhei umas férias no Gana. Mal posso esperar para começar", disse o ganês ao site do Estrasburgo.

No final do empréstimo, o Estrasburgo fica obrigado a contratar em definitivo o jogador, de 28 anos, que, entretanto, já acertou um vínculo até 2022 com o emblema gaulês, válido a partir da próxima época. O valor da transferência não foi revelado.

Waris chegou ao FC Porto em janeiro 2018, por empréstimo do Lorient, tendo disputado oito partidas pelos dragões, que, em junho desse ano, acabaram por assegurar o avançado em definitivo, por cerca de cinco milhões de euros.

Contudo, Waris não mais atuou em qualquer jogo oficial pela equipa principal do FC Porto, sendo emprestado ao Nantes, em 2018/19, e integrado na equipa B dos azuis e brancos na primeira metade da atual temporada.

O ganês representou ainda BK Hacken (Suécia), Spartak de Moscovo (Rússia), Valenciennes (França) e Trabzonspor (Turquia).