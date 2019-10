FC Porto dedica vídeo do golo Fábio Silva com a reação do pai e de Conceição

Depois de se ter tornado o mais jovem titular, o mais jovem a jogar na UEFA e o mais jovem a marcar pelo FC Porto, Fábio Silva tornou-se este domingo o jogador mais novo a marcar um golo no Estádio do Dragão e a marcar no campeonato com a camisola azul e branca, aos 17 anos, três meses e oito dias.

Para sinalizar o feito, os dragões publicaram esta segunda-feira um vídeo no Twitter onde se pode ver o golo do avançado ao Famalicão, os festejos dele e as reações do pai, o antigo defesa/médio defensivo do Boavista e atual comentador do Porto Canal, Jorge Silva, e do treinador Sérgio Conceição.

O FC Porto venceu este domingo o Famalicão por 3-0, no Dragão, e saltou para a liderança da I Liga, somando 21 pontos - os mesmos do Benfica, que tem pior saldo de golos - ao cabo de oito jornadas.