FC Porto castigado com um jogo à porta fechada

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu condenar o FC Porto a um jogo à porta fechada no Estádio do Dragão. De acordo com o jornal O Jogo, a punição resulta de um ato de ofensa corporal a agente desportivo na final da Taça de Portugal, realizada a 29 de maio de 2019, que os dragões perderam o Sporting, no desempate por penáltis.

Esta é, no entanto, uma decisão que poderá ser objeto de recurso para uma instancia superior, nomeadamente o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Aliás, esse foi o caminho utilizado por Benfica e Sp. Braga nas punições que foram alvo de jogos à porta fechada dos seus estádios.