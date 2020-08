FC Porto anuncia contratação do iraniano Taremi por quatro épocas

O avançado iraniano Taremi é jogador do FC Porto. Foi o clube azul e branco que confirmou a contratação por quatro épocas através das redes sociais e do site oficial.

⚪ Bem-vindo, Mehdi Taremi!

⚪ Welcome, Mehdi Taremi!

⚪ ¡Bienvenido, Mehdi Taremi!#FCPorto #NaçãoPorto #WelcomeTaremi @MehdiTaremi9 pic.twitter.com/H8siKXosgB - FC Porto (@FCPorto) August 31, 2020

"Sempre tive o sonho de jogar na Liga dos Campeões e em grandes clubes. Estou muito feliz por esta situação. Ser o primeiro jogador iraniano do FC Porto, um clube de Portugal que é um dos grandes a nível mundial, estou muito feliz por tudo isto", começou por dizer o jogador.

O avançado afirmou que chegar ao FC Porto é o cumprir de um sonho.

"Fiquei muito entusiasmado por assinar este contrato com o FC Porto, porque é um clube muito grande. É o cumprir de um sonho. O FC Porto é um dos maiores clubes do mundo", referiu.

No site do clube o jogador de 28 anos é apresentado: "Mehdi Taremi é reforço do campeão nacional. Aos 28 anos - celebrados no passado mês de julho - o avançado iraniano rubricou um vínculo com o FC Porto válido por quatro épocas, até 2024. Depois de uma temporada onde se destacou pelos 21 remates certeiros e 5 assistências ao serviço do Rio Ave, o dianteiro com 45 internacionalizações e 21 golos pela seleção do Irão chega à Invicta para reforçar o plantel às ordens de Sérgio Conceição", escreve o clube do Porto.

Esta é quarta contração do FC Porto, depois de Zaidu, Cláudio Ramos e Carraça.