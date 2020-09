FC Porto anuncia a contratação do avançado Evanilson

O avançado brasileiro Evanilson, de 20 anos, foi anunciado como reforço do FC Porto, tendo assinado um contrato válido até 2025.

"Estou muito feliz. É um sonho de criança que realizo, estar num clube gigante do futebol europeu, como o FC Porto, deixa-me muito feliz e orgulhoso do meu trabalho", disse ao site dos dragões o jogador contratado ao Fluminense por uma verba a rondar os oito milhões de euros.

Evanilson destacou-se este ano no clube do Rio de Janeiro, pelo qual fez oito golos em 22 jogos, e é considerado um avançado de grande potencial. "A minha principal caraterística é a velocidade, mas também sou bastante ofensivo e ajudo muito na marcação", referiu, garantindo que os seus objetivos no Dragão passam por "marcar muitos golos" e "ganhar muitos títulos".

Um grande "sonho" do brasileiro é jogar a Liga dos Campeões, algo que ainda o entusiasma mais nesta nova etapa da sua curta carreira, agora ao serviço do FC Porto: "Estou muito ansioso, nem dormi direito no voo a pensar em treinar e na Liga dos Campeões, que é o sonho de qualquer jogador. Se Deus quiser, vamos chegar firmes, trabalhar e lutar por títulos."