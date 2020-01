Soares está em grande forma no FC Porto

Sérgio Conceição descarta Nakajima mas admite ter Pepe para o jogo com o Sp. Braga

5'- Golo do Sp. Braga. Fransérgio marca, mas o árbitro Carlos Xistra anula por fora de jogo... antes de o validar com a ajudo do VAR

Início do jogo

O FC Porto recebe o Sp. Braga na jornada 17 da I Liga. A equipa de Sérgio Conceição tenta ganhar terreno ao Benfica, que ainda esta sexta-feira, vai a Alvalade jogar com o Sporting.

Equipas

FC Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Otávio, Danilo, Uribe e Corona; Marega e Soares

Sp. Braga: Matheus; Tormena, Bruno Viana e Raúl Silva; Esgaio, Palhinha, Fransérgio e Sequeira; Trincão, Paulinho e Wilson Eduardo