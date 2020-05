FC Porto absolvido em caso de racismo com jogador do Moreirense

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu absolver o FC Porto da acusação de insultos racistas por parte dos seus adeptos ao jogador Abdou Conté, no jogo realizado a 10 de janeiro, com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, a contar para a I Liga.

De acordo com o comunicado daquele organismo, foi arquivado parcialmente este processo, no qual o órgão disciplinar seguiu a proposta apresentada pela Comissão de Instrutores da Liga.

Refira-se que foi o próprio CD a instaurar este processo disciplinar, depois de ter recebido o relatório da GNR presente no jogo, sendo que agora julga "improcedente" a acusação segundo a qual alguns elementos afetos à claque do FC Porto teriam insultado o jogador do Moreirense.