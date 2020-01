Há golo no Dragão. Soares adianta o FC Porto

Digo Costa está na baliza do FC Porto

28'- Golo do FC Porto. Marcou Soares. Boa jogada dos dragões com Fábio Silva a lançar Saravia na direita, que cruza para Otávio, com o brasileiro a servir o avançado de calcanhar.

Início do jogo

O FC Porto enfrenta o Varzim esta terça-feira nos quartos de final da Taça de Portugal.

Equipas

FC Porto: Diogo Costa; Saravia, Mbemba, Marcano e Manafá; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Fábio Silva e Soares

Varzim: Ismael; João Amorim, Alan, Hugo Gomes e Cerveira; Baba, Rui Moreira e Pedro Ferreira; Lumeka, Leonardo Ruiz e Frédéric Maciel