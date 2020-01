Cabeça de Marcano no apuramento portista

O FC Porto apurou-se para as meias finais da Taça de Portugal. Esta terça-feira, no Estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição bateu o Varzim, por 2-1. Um triunfo sem grande brilhantismo, mas suficiente para carimbar a passagem à próxima eliminatória. Os dragões são a primeira equipa apurada, esperando agora para conhecer o seu oponente, que sairá do embate entre Académico de Viseu e o Canelas 2010 (quinta-feira).

O histórico era favorável aos dragões. Em sete encontros com o Varzim (filial número 1 do FC Porto) na Taça de Portugal, os portistas tinham vencido sempre e esta terça-feira não foi exceção. Os finalistas vencidos da última edição adiantaram-se no marcador com um golo de Soares, aos 28 minutos. A resposta do Varzim não demorou. A equipa da II Liga chegou ao empate através de um livre de Hugo Gomes (36'). O jogo estava vivo e ainda antes do intervalo, o central Marcano (41') devolveu a vantagem ao FC Porto de cabeça. O golo do espanhol seria decisivo já a segunda parte foi morna e não teve golos.

Sem Corona, castigado, e Pepe e Nakajima, lesionados, Sérgio Conceição manteve apenas quatro titulares em relação ao jogo frente ao Moreirense para a I Liga (Mbemba, Otávio, Uribe e Soares). Talvez já a pensar na receção ao Sp. Braga, o técnico portista promoveu algumas alterações, apostando em Diogo Costa (baliza), Saravia, Manafá, Sérgio Oliveira e Fábio Silva de início. O técnico portista estreou ainda o jovem Vítor Ferreira. O médio de 19 anos, que se destacou na equipa B dos dragões, entrou aos 86 minutos da partida, substituindo o colombiano Luis Díaz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja os golos