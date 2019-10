Beira-Mar tomba o Marítimo. Sete equipas da I Liga já eliminadas

A maior surpresa dos jogos deste domingo da Taça de Portugal aconteceu em Aveiro, onde o histórico Beira-Mar, agora a militar no Campeonato de Portugal, eliminou o Marítimo no desempate por grandes penalidades, em jogo da 3.ª eliminatória.

O emblema aurinegro, que venceu o troféu em 1998-99, conseguiu atirar a decisão para prolongamento já em tempo de compensação, com um golo de Isaac Cissé, e foi a tempo de ser o protagonista do dia. Os aveirenses até começaram a ganhar o encontro, com golo de João Nogueira aos 15 minutos, mas os madeirenses deram a volta na segunda parte por intermédio de Maeda (69') e Zainadine (83').

No desempate por penáltis, o Beira-Mar foi mais forte e venceu por 5-4.

Meia surpresa em Chaves

Um golo de Medina, em tempo de descontos, permitiu ao Desportivo de Chaves, da II Liga, eliminar o Boavista (I Liga) na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao derrotar os axadrezados 2-1, após prolongamento.

Depois de uma igualdade sem golos no tempo regulamentar, os flavienses adiantaram-se no marcador aos 101 minutos, através de André Luís, e o Boavista ainda chegou à igualdade, com um golo de Bueno, aos 117, mas Medina, no segundo minuto de descontos (120+2), anotou o tento da vitória da equipa de Chaves.

Com o afastamento dos insulares e dos axadrezados, sobe a sete o número de equipas da I Liga eliminadas nesta ronda da Taça, que é primeira que conta com a participação de formações primodivisionárias, depois dos afastamentos de Sporting, Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense.

Famalicão teve de ir a penáltis

O líder da I Liga, o Famalicão, venceu este domingo o Lourosa por 6-5 no desempate por grandes penalidades, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, disputado no Estádio do Lusitânia, após um empate sem golos no tempo regulamentar e no prolongamento.

Anderson, aos 69 minutos, colocou o Famalicão em vantagem, mas Goba Zakpa aproveitou uma falha do guarda-redes Vaná (90+1) para assegurar a igualdade para a equipa do Campeonato de Portugal, levando o jogo para prolongamento, período em que se registou uma igualdade sem golos.

No desempate por grandes penalidades, o Famalicão foi mais forte, vencendo por 6-5 e garantindo a presença na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

28 penáltis para apurar o Canelas

Num reencontro entre duas equipas que se tinham defrontado na primeira eliminatória da Taça de Portugal, o Canelas voltou a levar a melhor sobre o vizinho (e entretanto repescado) Valadares Gaia, mas foram necessários 120 minutos e 28 penáltis para se encontrar o vencedor.

O Canelas acabou por ser mais feliz, ao converter 11, contra 10 do rival.

Resultados da 3.ª eliminatória

Alverca (CP) - Sporting (I), 2-0

Cova da Piedade (II) - Benfica (I), 0-4

Condeixa (CP) -- Rio Ave (I), 0-1

Sintra Football (CP) -- Vitória de Guimarães (I), 1-1 (1-1 ap, 4-3 gp)

Pevidém (D) -- Belenenses SAD (I), 0-2

Sporting de Espinho (CP) -- Vilafranquense (II), 2-1

Académico de Viseu (II) -- Real Massamá (CP), 3-1

Fabril (CP) - Moreirense (I), 1-3

Amora (CP) -- Sanjoanense (CP), 0-1

Louletano (CP) -- Paços de Ferreira (I), 1-1 (1-2 ap)

Penafiel (II) -- Gil Vicente (I), 0-2

Feirense (II) - Tondela (I), 3-0

Farense (II) -- Desportivo das Aves (I), 5-2

Académica (II) -- Portimonense (I), 2-1

Coimbrões (CP) -- FC Porto (I), 0-5

Leça (CP) - Sporting de Braga (I), 1-3

Águias do Moradal (D) -- Vitória de Setúbal (I), 0-5

Casa Pia (II) -- Vizela (CP), 1-3

Arouca (CP) -- Merelinense (CP), 1-0

Pedras Salgadas (CP) -- Águeda (CP), 1-0

Marinhense (CP) -- Fátima (CP), 1-0

AD Oliveirense (CP) - Santa Clara (I), 0-3

Olímpico do Montijo (CP) -- Anadia (CP), 0-1

Varzim (II) -- Estoril Praia (II), 1-0

Mafra (II) -- Fafe (CP), 0-0 (1-0 ap)

Loures (CP) -- Benfica de Castelo Branco (CP), 2-2 (4-2 ap)

Vitória Sernache (CP) -- Sertanense (CP), 0-0 (0-0 ap, 4-5 gp)

Lusitânia Lourosa (CP) -- Famalicão (I), 1-1 (1-1 ap, 5-6 gp)

Desportivo de Chaves (II) -- Boavista (I), 1-1 (2-1 a.p.)

Valadares Gaia (CP) -- Canelas 2010 (CP), 0-0 (10-11 g.p.)

Beira-Mar (CP) -- Marítimo (I), 2-2 (5-4 g.p.)

Leixões (II) -- Praiense (CP), 19:45

O sorteio da quarta eliminatória, que se disputa no dia 24 de novembro, realiza-se no dia 28 de outubro, às 14:00.