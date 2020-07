Fábregas revela que prefere Mourinho a Guardiola

O médio espanhol Cesc Fábregas, atualmente no Mónaco, deu uma entrevista ao programa "Match of the Day", da BBC, apresentado pelo antigo goleador inglês Gary Lineker, no qual revela que o treinador com quem mais gostou de trabalhar foi José Mourinho, colocando-o inclusive à frente do compatriota Pep Guardiola.

"Se eu tivesse que escolher um ou dois treinadores? Com Guardiola joguei o tipo de futebol que adoro no Barcelona, tal como com Arsène Wenger no Arsenal, mas com José Mourinho no Chelsea tive um ano muito especial. Tive uma melhor ligação com ele e a forma como ele jogou com a minha mente foi incrível", assumiu Fábregas, de 33 anos, assumindo, no entanto, que deve "muito" a Mourinho, Guardiola e Wenger durante a sua carreira

O médio campeão da Europa e do Mundo pela seleção espanhola, foi treinado por Mourinho durante duas épocas (2014-15 e 2015-16) nas quais foi uma vez campeão inglês, assume-se um felizardo por ter tido "alguns dos melhores treinadores do mundo, não apenas dos últimos tempos, mas também da história do futebol".

