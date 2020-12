Fábio Silva estreia-se a marcar Premier League (veja o golo)

Fábio Silva tornou-se esta segunda-feira no mais jovem futebolista a marcar um golo pelo Wolverhampton na Premier League. O avançado, de 18 anos, foi chamado pelo treinador Nuno Espírito Santo a marcar o penálti que, no entanto, não evitou a derrota da sua equipa no terreno do Burnley, por 2-1.

O golo do avançado contratado ao FC Porto por 40 milhões de euros foi marcado aos 89 minutos, numa altura em que a equipa da casa tinha a vitória bem encaminhada graças aos golos de Ashley Barnes e Chris Woods.

"Senti-me confiante para bater o penálti. Senti o apoio da equipa e o treinador está muito contente por ter marcado. O mais importante é ajudar a equipa e os golos surgem naturalmente", afirmou o avançado no final da partida, cuja derrota deixa os Wolves no 11.º lugar da Premier League com 20 pontos, à 14.ª jornada.

Na próxima jornada, marcada para domingo, o Wolverhampton recebe o Tottenham, de José Mourinho.