F1 regressa a Portugal em outubro em Portimão

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber este ano um prova do Mundial de Fórmula 1. O que já se projetava como provável será sexta-feira confirmado de forma oficial com a inclusão do circuito português no calendário de 2020.

A publicação especializada Racefans já tinha dado como confirmada a inclusão de Portimão no calendário do Mundial de 2020, tal como Ímola (itália).

Até agora estavam incluídas apenas dez provas, com a última ser em Sochi na Rússia. As três novas corridas em que se inclui o Grande Prémio de Portugal vão realizar-se depois desta data. Tudo indica que Portimão irá receber os bólides no fim de semana de 23, 24 e 25 de outubro embora estas datas careçam ainda de confirmação oficial.

O anúncio será feiro esta sexta-feira, no autódromo de Portimão, com a presença de membros de governo e de responsáveis do automobilismo, segundo adianta o Jornal de Notícias. O Estado português irá participar no investimento para a realização da prova e a cervejeira Heineken será um dos patrocinadores.

A administração do autódromo já se tinha mostrado confiante neste regresso. "Estamos a trabalhar afincadamente na garantia da Fórmula 1 para Portugal. É um processo complexo, complicado e difícil. Neste momento, estamos a tentar dar todos os passos necessários e pensamos que até meados da próxima semana a situação deve estar resolvida", disse, há cerca de um mês, à agência Lusa Paulo Pinheiro, do Autódromo Internacional do Algarve.

Será a estreia de Portimão em provas de Fõrmula 1 mas não na receção aos carros. Várias equipas já utilizaram o autódromo algarvio para realizarem testes.

É o regresso a Portugal da Fórmula 1 após 24 anos de paragem. O último Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 disputou-se no Autódromo do Estoril a 22 de setembro de 1996, e teve como vencedor Jacques Villeneuve. O segundo lugar foi de Damon Hill, numa dobradinha da Williams-Renault. Michael Schumacher foi terceiro, pela Ferrari.