Everton Cebolinha já viaja para Lisboa para reforçar o Benfica

O avançado brasileiro Everton Cebolinha, de 24 anos, já está a viajar para Lisboa, onde deverá chegar nesta quinta-feira para fazer exames médicos, assinar contrato válido por cinco temporadas e ser apresentado como novo reforço do Benfica.

O acordo entre os encarnados e o Grémio de Porto Alegre foi alcançado há alguns dias, mas o jogador só agora deixa o Brasil, depois de ultrapassadas algumas questões burocráticas relacionadas com as garantias de pagamento dos 20 milhões de euros acordados no negócio. O clube gaúcho ficará ainda com o direito a 15% de uma mais-valia numa futura venda do internacional brasileiro.

Na hora do adeus, o jogador aproveitou para deixar um vídeo emotivo de agradecimento aos adeptos do Grémio nas redes sociais.

À partida de Porto Alegre, Everton disse ao jornal online Globoesportes que está "feliz por realizar um sonho" de jogar na Europa, mas o futebolista natural do Ceará não escondeu a dificuldade em deixar o Grémio, clube onde jogou desde 2014. "Emocionei-me na despedida, afinal vivi parte da minha vida no Grêmio, foram oito anos. Cresci, convivi com eles. Levarei estas memórias para toda a minha vida, os treinadores e o staff, que foram fundamentais para que eu crescesse", afirmou.

Em relação ao Benfica, disse que recolheu informações com alguns jogadores que representaram o clube português - o defesa-esquerdo Bruno Cortez foi um deles -, mas mostrou-se otimista para esta nova fase da sua carreira: "Espero ser bem-sucedido. Tenho a expectativa de vestir a camisola, fazer uma grande história e ficar marcado."

Waldschmidt deve ser o próximo reforço para Jesus

Everton será o quarto reforço do novo Benfica orientado por Jorge Jesus, mas nas próximas horas deverá ser confirmado mais um jogador para o plantel. Trata-se do avançado alemão Luca Waldschmidt, que tem tudo praticamente acertado com os encarnados, depois de Rui Costa e Tiago Pinto, administrador da SAD e diretor-geral, respetivamente, se terem deslocado à Alemanha para alcançar um acordo com o Friburgo, que deverá rondar os 12 milhões de euros.

No que diz respeito aos outros processos, o Benfica continua à espera de uma resposta do avançado uruguaio Edinson Cavani, ex-jogador do PSG de 33 anos que se encontra livre, por quem foi feita uma proposta para um contrato de três temporadas.

Também Jan Vertonghen, defesa-central belga de 33 anos, está a analisar uma proposta de contrato do Benfica, sendo mais um jogador que pode chegar à Luz a custo zero, uma vez que terminou o contrato que o ligava ao Tottenham de José Mourinho.