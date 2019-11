"Esta família estará sempre contigo". O vídeo de apoio do Benfica a André Gomes

O Benfica publicou nesta quinta-feira nas redes sociais um vídeo de apoio a André Gomes, antigo jogador do clube que se lesionou gravemente no fim de semana, no jogo entre o Everton e o Tottenham, da liga inglesa.

"Esta família estará sempre contigo. Força, André!", desejam os jogadores do Benfica, com os capitães Jardel e André Almeida a segurarem uma camisola do clube com o número 30, que pertencia ao agora médio do Everton nos tempos em que atuou na Luz.

O futebolista internacional português já recebeu alta hospitalar, um dia após ter sido operado ao tornozelo direito, no qual sofreu uma fratura com desvio.

Na segunda-feira, o clube de Liverpool tinha revelado que a operação tinha corrido "extremamente bem" e que o futebolista internacional português deverá ter uma "recuperação total".

André Gomes, de 26 anos, lesionou-se no domingo no jogo frente ao Tottenham, da 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol, que terminou empatado 1-1. Aos 78 minutos, o médio foi derrubado pelo sul-coreano Son Heung-Min, acabando por torcer o tornozelo direito no momento em que apoiou a perna no chão.