Espanha é bicampeã da Europa de andebol

© EPA/ANDERS WIKLUND SWEDEN OUT

A Espanha revalidou este domingo o título de campeã da Europa de andebol masculino, ao vencer a seleção da Croácia, por 22-20, na final disputada em Estocolmo, na Suécia.

Numa final bastante disputada, os espanhóis, que ao intervalo venciam por 12-11, revalidaram o título conquistado em 2018.

Este Campeonato da Europa ficou marcado pela excelente participação da seleção nacional que obteve a melhor classificação de sempre, um sexto lugar, depois de perder no sábado com a Alemanha por 29-27. Apesar desta derrota, Portugal garantiu a presença no torneio pré-olímpico Tóquio 2020.

Refira-se que o terceiro lugar foi conquistado pela Noruega, que levou de vencida a Eslovénia por 28-20.

Além do segundo título europeu da sua história, refira-se que a Espanha garantiu desde já uma vaga no torneio dos Jogos Olímpicos de Tóquio.