Escândalo no ténis. Gestor de fórum de apostas joga torneio profissional e perde todos os pontos

Artem Bahmet não existia para o mundo do ténis até esta segunda-feira. O ucraniano não é tenista profissional, mas conseguiu inscrever-se num torneio e jogar. Bem, jogar é como quem diz. Bahmet não fez um único ponto e mal conseguiu colocar a bola do outro lado da rede. A partida que está a chocar o mundo do ténis.

O insólito aconteceu no qualifying de um ITF (torneio profissional) em Doha, no Qatar. Como não havia jogadores suficientes - a maior parte dos tenistas profissionais está de férias, antes de começar a época - a organização do evento abriu as inscrições a quem quisesse jogar e Bahmet inscreveu-se. Com dificuldade em colocar o seu ténis em prática, o ucraniano perdeu na primeira ronda com o tailandês Krittin Koaykul (1369.º ATP), por 6-0 e 6-0, e sem ganhar um único ponto, numa partida que durou apenas 22 minutos.

O espetáculo foi de tal ordem que muitos adeptos começaram a filmar o jogo e a postar as imagens nas redes sociais. Imagens essas que agora estão a correr mundo.

Na verdade, Artem Bahmet é gestor de um fórum de apostas e a sua participação na prova terá rendido um bom dinheiro a alguns dos seus amigos. Muitos apostaram que ele não fazia um único ponto e ganharam muito dinheiro com isso.

E embora esteja previsto que o ucraniano volte a competir na próxima semana, noutro qualifying de ITF em Doha, depois de ser notícia a nível mundial é possível que a entrada na prova lhe seja negada, até porque a ATP tem regras rígidas quando às apostas.

A Unidade de Integridade do Ténis e a Federação Internacional de Tenista (responsável pelos torneios ITF) ainda não se pronunciaram.