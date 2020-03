Eric Dier arrisca suspensão após confronto com adepto (Veja os vídeos)

Eric Dier arrisca uma suspensão depois de nesta quarta-feira ter subido a bancada do estádio do Tottenham para confrontar um adepto que, alegadamente, tinha entrado em confronto com o seu irmão.

Poucas horas depois do incidente, no final do jogo em que os spurs foram eliminados da Taça de Inglaterra pelo Norwich, a Federação Inglesa (FA) ordenou uma investigação aos factos que implicam o internacional inglês de 26 anos, que foi formado no Sporting.

Na conferência de imprensa após o jogo, José Mourinho, treinador do Tottenham, responsabilizou e condenou o jogador pela atitude, mas ao mesmo tempo mostrou-se compreensivo. "A família estava lá, o irmão mais novo não estava contente com a situação e o Eric Dier fez o que nós, profissionais, não podemos fazer, mas fez algo que, provavelmente, todos nós faríamos", disse o treinador português, que questionou se os protagonistas do incidente são verdadeiros adeptos do Tottenham.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja a sequência dos acontecimentos que envolvem Eric Dier: