Eric Dier acusado de "conduta imprópria e ameaçadora"

Eric Dier, defesa-central do Tottenham, foi esta quinta-feira acusado de conduta imprópria pela Football Association (FA) devido a comportamento no final do jogo com o Norwich para a Taça de Inglaterra, em março. "Dier foi acusado de comportamento impróprio por ter quebrado a regra 3 da FA. Dier tem até sexta-feira, dia 8 de maio, para responder", pode ler-se no comunicado da Federação Inglesa.

O ex-jogador do Sporting subiu às bancadas, depois de vários insultos proferidos nas grandes penalidades, para confrontar um adepto após a eliminação do Tottenham nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, alegadamente porque o seu irmão estava a ser incomodado.

Em comunicado, a Federação Inglesa considera que a atuação do médio do Tottenham foi "imprópria e ameaçadora".

Na altura, o treinador José Mourinho explicou a reação do médio numa conferência de imprensa: "Fez o que os profissionais não podem fazer mas quando alguém te insulta a ti e a tua familia está envolvida, especialmente o teu irmão mais novo... Como profissionais, não podemos fazer o que fez, mas talvez todos os fizéssemos. Percebo o que ele fez."