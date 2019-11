Enzo Pérez recuperado e pronto para o reencontro com Jesus

O médio argentino Enzo Pérez, do River Plate, voltou a treinar-se esta segunda-feira sem limitações e está recuperado para a final da Taça Libertadores, num jogo onde vai reencontrar Jorge Jesus, que o treinou nas quatro épocas (entre 2012 e 2015) em que ambos coincidiram no Benfica - ganhou cinco títulos e esteve nas duas finais da Liga Europa que os encarnados perderam em 2013 e 2014, com o Chelsea e o Sevilha, respetivamente.

Enzo Pérez fez um traumatismo no ombro direito num jogo do campeonato argentino e chegou a estar em dúvida. Mas nesta segunda-feira, de acordo com a imprensa argentina, treinou-se sem quaisquer limitações e por isso no sábado deverá recuperar o seu lugar no onze do River Plate.

Em outubro, numa entrevista ao jornal argentino La Nacion, Enzo Pérez recordou a sua passagem pelo Benfica e como Jesus foi importante na sua carreira.

"No Benfica comecei a jogar pela ala direita e Jorge Jesus, agora treinador do Flamengo, convidou-me a jogar num duplo pivot. Eu não queria aquilo, não me via a jogar naquela posição, mas ele disse-me: 'Fica tranquilo, vamos treinar, eu vou mostrar-te uns vídeos, fazemos exercícios depois dos treinos'. Acabei por ser eleito o melhor jogador daquele ano [2014]. Jesus tinha razão... É um monstro taticamente", referiu o médio.