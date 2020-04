Eleições no FC Porto. Nuno Lobo entrega candidatura dia 4 de maio

Pinto da Costa já apresentou lista para recandidatura à presidência do FC Porto

Eleições do FC Porto adiadas

Nuno Lobo informou nesta segunda-feira que no próximo dia 4 de maio vai entregar uma proposta de candidatura à presidência do FC Porto. As eleições chegaram a estar marcadas para 18 de abril, mas devido ao atual contexto de pandemia de covid-19 foram adiadas sem data definida, assim como o prazo de entrega das candidaturas.

Quando Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, anunciou o adiamento das eleições e da entrega das candidaturas, ficou definido definido que a entrega das listas ficaria suspensa até se cumprir o primeiro dia útil após o fim do Estado de Emergência.

No início de março, o empresário portuense que esteve na fundação da claque Super Dragões, tinha avançado que iria ser candidato às eleições, deixando em aberto a possibilidade de retirar a candidatura "caso a de Pinto da Costa se apresentasse com alterações na equipa diretiva".

Recorde-se que até ao momento foram entregues duas listas candidatas às eleições do FC Porto, para o quadriénio de 2020-24, uma liderada pelo atual presidente, Pinto da Costa, e outra encabeçada por José Fernando Rio.