Eleições do Benfica realizam-se em 30 de outubro

As eleições para os órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2020-2024 vão ser realizadas em 30 de outubro, uma sexta-feira. "A Mesa da Assembleia-Geral informa que agendou para o próximo dia 30 de outubro as eleições dos titulares dos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2020-2024. A mesma comunica que na próxima semana procederá à convocatória da Assembleia-Geral Ordinária eleitoral, onde serão dadas todas as informações sobre este ato", informou esta sexta-feira o clube encarnado.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, no cargo desde 2003, anunciou esta semana a recandidatura à liderança do emblema da Luz, revelando que, caso seja reeleito, este será o último mandato que cumprirá. Além do atual presidente e do já anunciado candidato João Noronha Lopes, também Bruno Costa Carvalho, Rui Gomes da Silva e Francisco Benítez manifestaram a intenção de se candidatarem, mas ainda não formalizaram as candidaturas.

No mesmo dia em que anunciou a recandidatura, Luís Filipe Vieira revelou que o voto eletrónico nas eleições para os órgãos sociais do clube vai também ser suportado com o voto em papel e que os sócios do Benfica vão poder votar em todas as capitais de distrito de Portugal continental.

Vieira foi eleito presidente do Benfica em 2003, sucedendo a Manuel Vilarinho.