É oficial. Portimão recebe última corrida do Mundial de MotoGP

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber a 14.ª e última prova do campeonato do mundo de velocidade de MotoGP, anunciou nesta segunda-feira a organização da prova.

O circuito algarvio integra o calendário de 2020, para o qual estava de reserva, depois do cancelamento das provas de Argentina, Tailândia e Malásia, devido à pandemia de covid-19.

A prova portuguesa vai fechar a temporada a 22 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade Valenciana.

Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo, afirmou ao site da MotoGP que está "muito orgulhoso" pelo regresso da prova a Portugal, oito anos depois da realização da última corrida, no Estoril, tendo Paulo Pinheiro, CEO do autódromo, garantido que a organização está "a trabalhar para ter os fãs nas bancadas", assumindo o desejo de acolher 30 mil pessoas durante o fim de semana da corrida, razão pela qual irá "decidir, em conjunto com as autoridades sanitárias, os passos a seguir" para conseguir esse objetivo.

Esta vai ser a 15.ª edição do Grande Prémio de Portugal de motociclismo, depois de 13 provas, entre 2000 e 2012, no autódromo do Estoril, e da estreia, em 1987, no circuito espanhol de Jarama.

Após três provas, o Mundial é liderado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 59 pontos, mais 17 do que o espanhol Maverick Viñales (Yamaha). O português Miguel Oliveira (KTM) ocupa o 12.º lugar, com 18.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai receber também o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no dia 25 de outubro.