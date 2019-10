É Cristiano Ronaldo que decide quando descansa na Juventus

Está tudo nas mãos de Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri, treinador da Juventus, revelou esta sexta-feira que será o internacional português a decidir se irá descansar no jogo deste sábado, em Lecce, para a 9.ª jornada da Série A italiana.

"Converso com Cristiano diariamente. Após os jogos falamos sobre como se sentiu em campo, vemos os números, os exames médicos e atléticos dele. Como tal, ainda vamos decidir quando ele terá de descansar. Certo é que terá de descansar um jogo, mas ainda não sei quando. Vamos ver como ele se sente", assumiu o técnico, garantindo que Ronaldo e o médio bósnio Pjanic têm prioridade no que diz respeito a poupanças. "A decisão é deles", assumiu o técnico de 60 anos.

Esta temporada, Cristiano Ronaldo apenas não jogou uma partida oficial pela Juventus, tendo sido poupado na viagem a Brescia, na 5.ª jornada do campeonato, disputada a meio da semana, numa altura em que o tempo de recuperação entre jogos era muito curto.

A Vecchia Signora volta agora a ter pela frente uma série de três jogos para a Série A em apenas sete dias, razão pela qual CR7 deverá repousar já este sábado com o Lecce ou na quarta-feira, em casa, com o Génova. Isto porque no domingo seguinte há dérbi com o Torino.