Autogolo de Rúben Dias faz o empate e gela a Luz (1-1). Veja os golos

12' Golo do Shakhtar! Taison surge isolado na direita, cruza e depois surge Júnior Moraes no meio de Rúben Dias e Ferro, acabando por ser Rúben Dias o último a tocar na bola.

9' Golo do Benfica! Pizzi remata cruzado e bate Pyatov pela primeira vez. Os ucranianos deram muita liberdade para o capitão do Benfica progredir com bola.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A estreia do avançado Dyego Sousa é a principal novidade do onze escolhido por Bruno Lage, treinador do Benfica, para o jogo com o Shakhtar Donetsk. O internacional português rende Carlos Vinícius e fará dupla de ataque com Chiquinho, que ocupa o lugar de Samaris relativamente ao último jogo em Barcelos.

Eis as equipas:

Estádio da Luz, em Lisboa

Átbitro: Björn Kuipers (Holanda)

Benfica - Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt, Rafa Silva; Chiquinho, Dyego Sousa

Treinador: Bruno Lage

Shakhtar - Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Marcos António, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes

Treinador: Luís Castro