Dugarry: "O Barcelona é um clube de palhaços"

Christophe Dugarry, internacional francês que passou pelo Barcelona na temporada de 1997/98, deixou duras críticas ao Barcelona numa entrevista à Radio Monte Carlo, após a derrota dos catalães com o Athletic Bilbao (1-0), em San Mames, que custou a eliminação dos blaugrana da Taça do Rei, na quinta-feira.

"O Barcelona é um clube de palhaços. Faz tudo ao contrário. Ficamos com a impressão que não existem objetivos no clube. A única prioridade é que o presidente seja reeleito. Não se entendem entre eles e em todos os mercados existe um problema com este clube", afirmou Dugarry, em declarações à RMC (Rádio Monte Carlo).

O clube catalão viveu esta semana um período conturbado, que começou com a troca de argumentos públicos entre Éric Abidal, diretor desportivo, e Lionel Messi, médio ofensivo do Barcelona. Abidal referiu numa entrevista que a falta de empenho de alguns jogadores foi um dos motivos que levou ao despedimento do treinador Ernesto Valverde (entretanto rendido por Quique Sétien), palavras que não caíram bem junto de Lionel Messi.

Dugarry referiu ainda na mesma entrevista que "o Barcelona tem muitos problemas, e o pior é que não têm uma boa imagem". "Num clube desta categoria, há demasiadas pessoas que não têm a elegância e classe que deveriam ter. É um clube sem classe", rematou o ex-avançado francês.